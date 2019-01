Motorrijder vlucht met 200 km per uur van politie en vliegt uit de bocht

Een 26-jarige motorrijder uit Almere is maandagochtend gewond geraakt bij een politieachtervolging. Bij de afrit Watergraafsmeer op A10 kon de man de bocht niet meer houden en kwam de motor tegen de vangrail tot stilstand. De motorrijder vloog er overheen en kwam hard ten val.

De politie reed op de A6 in de richting van Amsterdam toen de agenten een motorfiets zagen die wel erg snel reed. Op de A1 gaf de motorrijder zelfs meer gas en al snel reed hij 180 kilometer per uur.

Bij IJburg had de politie genoeg gezien en gaf de motorrijder een volgteken. In eerste instantie liet de man zijn gashendel los, maar op het laatste moment scheurde hij weg met snelheden van over de 200 kilometer per uur.

Gewond

Bij de afrit Watergraafsmeer vloog de motorrijder dus uit de bocht. Zijn voertuig raakte zwaar beschadigd. De motorrijder is overgebracht naar het ziekenhuis en zijn rijbewijs is ingevorderd. Het is niet bekend hoe het met de man gaat. De officier van justitie gaat de zaak naar de rechter brengen.