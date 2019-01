Tickets Ajax - Real Madrid voor honderden euro's doorverkocht

De kaarten voor het duel van Ajax tegen Real Madrid, waren in een mum van tijd allemaal uitverkocht. Ajax speelt op 13 februari thuis in de achtste finale van de Champions League.

Daarmee is de doorverkoop en ticketgekte ook van start gegaan. Inmiddels wordt er op Marktplaats al 150 euro per kaartje geboden, voor sommige kaarten lopen de biedingen zelfs op tot meer dan 300 euro per ticket. Ook op doorverkoopsite Viagogo lopen de prijzen op tot in de honderden euro's.

Viewing Party

Omdat er veel meer fans zijn dan dat er plekken in de Johan Cruijff Arena zijn, heeft Ajax voor die avond ook alvast de Ziggo Dome geboekt. De wedstrijd zal daar op groot scherm worden vertoond.

De avond in de concerthal wordt aangekleed met allerhande oud-spelers zoals Rafael van der Vaart en John Heitinga en artiesten als Peter Beense en Diggy Dex. Ook 'mister Ajax' Sjaak Swart zal van de partij zijn. Kaarten voor de viewing party zijn een stuk goedkoper dan in de Arena zitten: voor twintig euro ben je binnen.

Ticketverkoop

Afgelopen maandag opende de kaartverkoop. Eerst waren het de seizoenkaarthouders die in aanmerking kwamen voor een ticket en dat werd dan ook massaal gedaan. Vandaag was het de beurt aan de leden van de supportersvereniging om kaarten aan te schaffen. Ook dat ging hard en daarmee zijn alle kaarten nu weg.