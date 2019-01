Site en app Schiphol tijdelijk niet bereikbaar

De website en de app van Schiphol waren vrijdagmiddag tijdelijk uit de lucht.

Wie de site bezocht, kreeg een mededeling dat die onbereikbaar is, zonder toelichting. Ook de app van het vliegveld deed het niet. Over de oorzaak van de storing is nog niks bekend.

Our website is currently unavailable. We’re working hard on a solution. In the meantime, you can always contact us via Twitter, Facebook or telephone (NL: 0900-0141 / other countries +31207940800) We apologise for the inconvenience.