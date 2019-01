Tagliafico niet inzetbaar tegen Heerenveen, Onana ziek naar huis

Ajax kan zondag in het thuisduel met sc Heerenveen geen beroep doen op verdediger Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback heeft een knieblessure.

Trainer Erik ten Hag hoopt dat Tagliafico volgende week weer bij de groep kan aansluiten. Ajax speelt donderdag in het bekertoernooi opnieuw tegen Heerenveen, drie dagen later wacht de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de eredivisie.

Of doelman André Onana tegen Heerenveen kan spelen is nog onzeker. Onana moest vrijdag ziek naar huis. 'Hij heeft hoofdpijn en voelde zich niet in staat te trainen', aldus Ten Hag. 'Maar we hebben nog twee dagen, er is alle kans op herstel.'