SP: wethouder Kock moet 'pas op de plaats maken' met aantrekken internationale bedrijven

SP-fractievoorzitter Erik Flentge vindt dat wethouder Economische Zaken Kock (D66) 'pas op de plaats' moet maken in zijn beleid om internationale bedrijven naar Amsterdam te halen. 'De balans is verstoord in de stad', zegt Flentge vanavond in AT5's Park Politiek. D66-leider Van Dantzig snapt daar niets van: 'Ik bouw liever woningen dan een muur om de stad heen.'

Nu er na het wegstemmen van het plan-May een harde Brexit dreigt, stuurde wethouder Kock een brief aan de gemeenteraad waarin hij becijferde dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU de stad op termijn één miljard euro kan gaan kosten. Kock schrijft 'kansen te willen benutten voor Amsterdam' als bedrijven uit Groot-Brittanië zich hier willen vestigen.

'Scheefgegroeid'

Maar daar is de SP niet enthousiast over. Volgens Erik Flentge zorgen expats ervoor dat huizen voor Amsterdamse starters onbereikbaar worden. 'De balans is echt verstoord als je ziet dat tienduizenden Amsterdammers zich gedwongen voelen de stad te verlaten, en expats in dezelfde getale de stad binnenkomen. Dan is er iets scheefgegroeid.'

'Liever woningen dan muur om de stad'

D66-leider Reinier van Dantzig is het daar niet mee eens: 'Ik denk dat het voor de economie nooit goed is om een pas op de plaats te maken. Er zijn problemen op de woningmarkt, maar wat ik echt weiger is om internationals, mensen die van buiten komen die graag een bijdrage willen leveren aan Amsterdam, het slachtoffer te maken van de problemen die we hier hebben. Ik bouw liever woningen dan een muur om de stad heen.'

Japanse bank

Flentge snapt er ook niets van dat Kock enthousiast is over de komst van de Japanse bank Norinchukin naar Amsterdam. De SP wil dat er alleen bedrijven komen die echt iets toevoegen aan de stad: 'Ik ga hem aan de afspraken houden: meer duurzame, innovatieve bedrijven en bedrijven die de werkgelegenheid versterken. Als dat niet gebeurt wordt de heer Kock zeker aan zijn jasje getrokken.' Van Dantzig: 'Ik denk dat we heel gelukkig mogen zijn met die Japanse bank. Dat is namelijk een bank die hier gewoon banen komt brengen.'

Aanstoot

Van Dantzig vindt dat in principe iedereen welkom is in de stad: 'Waar ik moeite mee heb is die onvrede te plakken op mensen die van buiten komen. Ik denk dat het juist een ongelijkheid is om te zeggen: als je uit het buitenland komt ben je hier niet welkom. Alleen maar als je hier geboren bent. Dat is je reinste ongelijkheid. Dat is echt iets waar ik aanstoot aan neem.'