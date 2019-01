Lisandro 'Maga' Magallán stelt zich voor

Vandaag sprak AT5 voor het eerst met de nieuwe aanwinst van Ajax: Lisandro Magallán.

De Argentijnse verdediger kwam vanuit Boca Juniors begin januari over naar Ajax. Door teamgenoten wordt hij al 'Maga' genoemd maar vrienden wil hij ze nog niet noemen. 'Beetje bij beetje kan ik steeds meer met ze communiceren. Ze hebben veel geduld en snappen dat ik de taal niet spreek, maar proberen toch met mij te praten.'

Hij wil nu eerst Engels leren en daarna Nederlandse woorden om zich kenbaar te maken op het veld. Maar de belangrijkste woorden kent hij inmiddels wel. Welke, dat wil hij nog niet zeggen: 'Ik schaam mij ervoor om dat op camera te zeggen.'

Eerste keer

De Argentijn was voor zijn komst naar Ajax nog nooit eerder in de hoofdstad geweest, maar het bevalt hem goed. 'Ik ben heel tevreden, maar het is voor mij het belangrijkst dat ik mij hier goed voel op de club, bij mijn teamgenoten en de technische staf', vertelt Magallán.

Of de verdediger aanstaande zondag in de wedstrijd tegen Heerenveen in het veld komt, dat weet hij nog niet. Zijn verwachtingen van de club zijn in ieder geval hoog: 'We zullen er hard voor moeten werken, maar Ajax hoort bovenaan te eindigen.'