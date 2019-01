IJskoud maar stralend weekend voor de boeg; dinsdag mogelijk sneeuw

Na een nacht met een paar graden vorst staat ons een prachtig weekend te wachten met veel zon.

Vanochtend begint de dag nog met wat bewolking, maar die trekt steeds verder weg. Vandaag eindigen we met behoorlijk wat zon. Echt warm wordt het met maximaal drie graden niet.

Omdat het komende nacht helder is en er weinig wind staat, wordt het nog een stukje kouder. Het gaat zo'n vier graden vriezen en die vorst verdwijnt morgen pas tegen het middaguur. Het wordt niet veel warmer dan een graad of één. Wel is er nauwelijks bewolking en wordt het dus een stralende winterdag.

Ook maandag blijft het ijskoud maar zonnig. Vanaf dinsdag zou het wel eens kunnen gaan sneeuwen.