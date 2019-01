Tulpendag op de Dam weer drukbezocht: 'Ik word er helemaal blij van'

Veel bezoekers kwamen op de Dam vanmiddag gratis tulpen plukken. Met de actie is het tulpenseizoen weer van start gegaan. Zowel Nederlanders als toeristen stopten hun zakken vol met tulpen.

Quinty Trustfull doopte de eerste tulpen met een glas champagne. Na een druk op de rode knop werd het achtste tulpenseizoen geopend en stroomden de bezoekers binnen op het terrein. Daar stonden ruim 200.000 tulpen klaar om geplukt te worden.

Anderhalf uur wachten

'Het is een fijne dag', zegt een Engelstalige bezoekster op de markt. 'Elk jaar kom ik hier weer, want ik hou van Tulpendag.' Mevrouw weet al waar ze haar tulpen neer gaat zetten: 'Ik zet ze in mijn woonkamer, in mijn slaapkamer. In het hele huis!'

Een andere vrouw heeft anderhalf uur in de rij gestaan om te gaan plukken. 'Het is 't waard, maar op den duur wordt het steeds kouder en krijg je bevroren tenen', geeft ze toe.

'Ze zijn gratis!'

'Al die tulpen hier allemaal, ik vind het prachtig. Ik ben gek op tulpen', meent een andere bezoekster van de tijdelijke tulpentuin. 'Ik ben gauw jarig dus dan gebruik ik ze daarvoor.' Twee andere meiden zijn ook erg enthousiast over de plukactie. 'Je kunt ze thuis neerzetten in een vaas en dan blijven ze zo'n twee weken mooi', zegt een van hen. 'En ze zijn gratis', vult de ander aan.

De tulpenmarkt stond er maar een paar uur. Stonden alle bloemen om 12:00 uur nog netjes bij elkaar, tegen 15:30 uur waren alle kratten leeg.