Amsterdam groeit als kool, maar waar ligt de grens van de stad?

Amsterdam wordt groter en groter, maar waar ligt de grens? En dat bedoelen we letterlijk. De stad dijt langzamerhand uit en overstijgt op veel vlakken al de eigen gemeentegrenzen. Fotograaf Theo Baart legt de randen van de stad vast en komt in dat proces steeds de vraag tegen: waar eindigt de stad?

'Groot Amsterdam begint bij Zandvoort, eindigt bij Lelystad en als je naar het zuiden kijkt, hoort Lisserbroek er ook bij en in het noorden loopt de stad tot Westknollendam', somt Baart op. Volgens hem zie je de eerste tekenen van de stadsuitbreidingen al bij Wormer, ongeveer twintig kilometer ten noorden van Amsterdam.

'Hier zie je al de eerste tekenen dat de grenzen van de stad verleggen. Hier worden woningen gebouwd, die verkocht worden met het argument dat ze dicht bij het station zitten. En dan heb je toegang tot de grote stad Amsterdam. Dit zou je als Amsterdam-Noord kunnen zien. Net als dat je Hoofddorp als Amsterdam-Zuid zou moeten zien.'

Kijk hieronder de volledige reportage. Hierin vroegen we de Wormernezen zelf ook even hoe zij het zouden vinden om het nieuwe Amsterdam-Noord te zijn.

Continue ontwikkeling

De grenzen van Amsterdam zijn door de eeuwen heen telkens opgeschoven. Als je de stad van nu zou vergelijken met die uit 1800, zouden het Concertgebouw en het Rijksmuseum in een weiland liggen. 'Toen de Zuidas gebouwd werd, was dat echt in een soort niemandsland. Een stuk steppe tussen Amsterdam en Amstelveen. Nu is dat natuurlijk een onderdeel van het kloppende hart van de stad geworden', vertelt Baart. 'Een stad ontwikkelt zich meestal het hardst aan de randen van de stad.'

De grenzen waar Baart het over heeft, zijn niet de gemeentegrenzen. Het zijn de grenzen van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), die een groot deel van de provincie Noord-Holland en ook de provincie Flevoland behelst. Hoewel grote delen van de metropoolregio voor veel Amsterdammers als een ver-van-mijn-bed-show aanvoelen, hebben ze bestuurlijk gezien al veel met Amsterdam te maken. Denk aan bereikbaarheid en het volbouwen met woningen, dat is allemaal op de grote stad gericht.

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) in beeld.

Fuseren

Ook bestuurlijk zie je de stad al langzaam uitbreiden. Een recent voorbeeld is de gemeentelijke fusie met Weesp. Volgens Baart gaan we dat in de toekomst steeds vaker zien. 'Het gaat die kant gewoon op, en dat is over tien of twintig jaar misschien veel duidelijker dan nu, maar dit zijn de eerste tekenen. Hier kun je zien dat de stad zich groter maakt.'

