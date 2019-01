Man (31) krijgt 50 maanden cel voor vervoeren bijna 500 kilo cocaïne

Een 31- jarige man heeft vijftig maanden gevangenisstraf gekregen voor het vervoeren van 473 kilo cocaïne. Hij werd afgelopen september in een bestelbus op de A2 nabij Amsterdam staande gehouden voor een transportcontrole.

In eerste instantie leek er niks aan de hand, maar tijdens de controle vond de politie een verborgen ruimte in de laadbak van de bus. Hierin zaten 473 pakketten verstopt, die ieder een kilo cocaïne bevatten.

Hoewel de man als bestuurder van het drugstransport een ondergeschikte rol had in het geheel, neemt de rechtbank het hem kwalijk dat hij hiermee heeft bijgedragen aan de handel in verdovende middelen. Vaak gaat dit namelijk gepaard met zware criminaliteit, zoals vuurwapenbezit en liquidaties.