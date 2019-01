Rutte en Halsema spreken bij Nationale Holocaust Herdenking

Premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet (voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei) hebben vanmorgen een toespraak gehouden tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark.

Om 10.45 uur vond er een stille tocht vanaf de Stopera plaats. Drie kwartier later begon de herdenking bij het Auschwitz-monument in het Wertheimpark. Daarna konden particulieren en organisaties hun kransen en bloemen bij het monument neerleggen.

Tussen 10.45 en 11.30 uur werd het autoverkeer op de route van de stille tocht tegengehouden en ter plekke omgeleid. Tramlijn 14 reed een aangepaste route.

Het is belangrijk dat we de verschrikkingen van de Holocaust nooit vergeten. Antisemitisme is helaas nooit helemaal weg. Daarom moeten we ons voortdurend actief blijven uitspreken tegen antisemitisme. Dat doen we hier vandaag ook. #holocaustherdenking