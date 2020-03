Politie zoekt gewapende overvallers avondwinkel Noord

De recherche onderzoekt een gewapende overval op een avondwinkel aan de Nieuwe Maanstraat in Noord, vorig jaar zomer. In Bureau 020, het opsporingsprogramma van AT5, worden beelden getoond.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee verdachten zaterdag 8 juni 2019 de winkel in rennen. Ze bedreigen de aanwezige medewerker met een mes. De man staat achter de toonbank en hij krijgt van de jongen met het steekwapen te horen dat hij geld uit de kassa moet pakken.

'Je ziet op de camerabeelden dat de twee best intimiderend zijn. Eén van hen draagt zelfs een mes. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En daarbij komt dat deze avondwinkel daarna nog een keer is overvallen. Je kunt je voorstellen dat het heel heftig is om zoiets mee te maken'. vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor.

Signalementen

De politie heeft de volgende signalementen opgesteld. De man met het mes was langer dan de andere verdachte, droeg een zwartkleurige jas met capuchon over zijn hoofd, een donkerkleurige bandana met wit patroon over een deel van zijn gezicht, grijze handschoenen, een zwarte broek, met aan de linkerkant een witte streep en een embleem op dijbeenhoogte en donkere schoenen met een witte zool.

De tweede verdachte was ook een man, hij droeg een zwart vest met capuchon met witte

letters en rood embleem op buikhoogte. Onder de capuchon droeg hij een pet. Hij had een zwarte broek met een witte streep aan de linkerkant, droeg donkere handschoenen en donkere schoenen met een witte zool.

'Ook andere opsporingsmogelijkheden'

De overval gebeurde afgelopen zomer, toch komen de beelden nu pas naar buiten. De politie legt uit waarom: 'In een onderzoek van de recherche zijn er soms andere opsporingsmogelijkheden die eerst uitgelopen moeten worden, voordat beelden naar buiten gaan. Het is al even geleden, maar we hopen toch dat er mensen zijn die ons kunnen helpen bij het vinden van deze twee verdachten', aldus Stor.