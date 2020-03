Corona-verpleegkundige Kimberley woont tijdelijk niet thuis: 'Het risico durf ik niet aan'

De zorgmedewerker zat in een spagaat: haar werk als verpleegkundige wilde ze niet opgeven, tegelijkertijd wilde ze ook niet een van haar familieleden besmetten. De verpleegkundige woont in een appartement in De Pijp. 'Daar kun je niet zo makkelijk afstand houden thuis, dus ik wilde om me heen kijken om te zien wat er mogelijk was.'

Village Hotel

'Normaal gesproken verblijven er in het hotel en de appartementen gasten die hooguit twee dagen in de buurt van Schiphol overnachten', zegt marketing director Martin de Boer van Corendon. Nu ziet dat er heel anders uit. Van de 680 kamers die het hotel bezit, is slechts 20 procent bezet. 'Op dit moment verblijven er mensen die langere tijd hier moeten blijven, bijvoorbeeld vanwege hun werk.'

Nadat Corendon een mail ontving van Kimberley, besloot het bedrijf een appartement voor haar vrij te maken. Ze is niet de enige uit de zorg die er verblijft, maar wel een van de weinigen. 'We hebben nog een zorgmedewerker van het UMC die in een soortgelijke situatie zat en hier ook tijdelijk woont.' Corendon sluit niet uit dat ze meer mensen met vitale beroepen gaan helpen. 'Als dat op ons pad komt, staan we ervoor open.'

Familiemomentjes

Kimberley is dankbaar dat ze de kans krijgt om in het appartement te wonen, al is de aanleiding zeer vervelend. 'Het is natuurlijk puur uit voorzorg en tijdelijk. Maar als er thuis wel een geliefde besmet was geraakt, had ik daar pas echt last van.' Wanneer haar gevraagd wordt of ze haar familie niet mist, speelt de Hollandse nuchterheid op. 'Wij bellen en facetimen heel veel', zegt ze. 'Dus we hebben net zoveel contact als altijd, alleen niet fysiek.'