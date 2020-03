Bram Moszkowicz mag niet terugkeren in advocatuur

Moszkowicz zou namelijk 'niet op overtuigende wijze hebben laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd'. Ook heeft hij geen garantie gegeven dit in de toekomst wél te doen, oordeelt het hof.

Daarnaast vrezen de rechters dat de 'financieel onduidelijke positie' van Moszkowicz mogelijk zijn onafhankelijkheid beïnvloedt. Zeker omdat het schenden van zijn financiële integriteit een van de belangrijkste redenen was om de oud-advocaat uit zijn ambt te zetten.

In 2013 werd Moszkowicz voor het leven geschorst vanwege schending van de beroepsregels. Zo nam hij cash betalingen aan en leverde hij onvoldoende rechtsbijstand.Toch hoopte hij wel weer terug te kunnen keren. 'Ik zal niet de eerste advocaat zijn die geschrapt is en weer wordt beëdigd', zei de voormalige advocaat.

'Nieuwe ontsporingen'



Vorig jaar diende hij daarom een verzoek in om weer als advocaat te worden in geschreven.

'In alle oprechtheid: dit vak was mijn leven en ik denk dat ik er echt goed in was', verklaarde hij destijds in

