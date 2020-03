Amsterdammers schrikken van overvliegende straaljager

'Iemand ook net geschrokken van de straaljager die boven Amsterdam Noord vloog? Snap dat het luchtruim nu leeg is en het makkelijker gaat, maar even een waarschuwing is wel prettig in deze coronatijden', zegt een van de vele twitteraars die de straaljager over zijn of haar huis hoorde vliegen.



'We zijn hier nog steeds een beetje van slag', zegt een ander. 'We willen natuurlijk niemand laten schrikken', is de reactie van de Koninklijke Luchtmacht. 'Maar onze inzetbaarheid moet gegarandeerd blijven. Vandaar dat onze vliegers nog gewoon trainen.'