Toerismesector ligt plat door coronacrisis: 'Je houdt niks over'

Rolkoffertjes, lange rijen voor musea en drukte op de Dam waren tekenend voor Amsterdam. Maar het straatbeeld is de afgelopen tijd behoorlijk veranderd. We kregen dan ook massaal filmpjes toegestuurd van de stilte in de stad. De een vertelt daarbij de dynamiek te missen, de ander vindt het wel lekker rustig. Maar voor wie in de toerismesector werkt, is het in elk geval een grote klap.

Telefoontjes van opdrachtgevers

Begin maart kreeg de 38-jarige Nelis al de eerste bezorgde telefoontjes van opdrachtgevers in het buitenland. 'Wat gebeurt er precies als het virus naar Nederland komt?', wilden ze weten. Daar had de stadsgids eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Toch was de eerste coronabesmetting een paar dagen daarna al een feit.