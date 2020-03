De Balie Live, wat betekent de coronacrisis voor vluchtelingen en Amsterdamse huurders?

De Balie Live is een wekelijks kort gesprek dat digitaal via Zoom wordt gevoerd. Iedere week schuiven twee gasten aan die met hun poten in de modder van de coronacrisis staan.



Vorige week waren wethouder Rutger Groot Wassink en huisarts in opleiding Bernard Leenstra te gast en deze week spreekt De Balie-programmamaker Zara Tokzös met Ingrid Houtepen en Karin Arendsen .

Houtepen komt op voor belangen van Amsterdamse huurders, Arendsen is werkzaam bij Stichting Bootvluchteling en steunt kwetsbare mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Wat is het effect van de coronacrisis op deze groepen?