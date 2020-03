Ruim 240 Amsterdammers in ziekenhuis opgenomen door coronavirus

Iets meer dan 240 Amsterdammers moesten in het ziekenhuis opgenomen worden doordat ze zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Landelijk worden nu 175 extra overledenen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de coronacrisis.

Omgerekend betekent dat op 100.000 Amsterdammers 28 in het ziekenhuis opgenomen moesten worden.

4712 van de positief geteste mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Dat is een stijging van 722 patiënten. In totaal zijn er 1039 Nederlanders aan het virus overleden. Dat zijn er 175 meer dan gisteren.

Landelijk zijn er nu 12.595 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat zijn er 845 meer dan gisteren. Het ware aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger dan het RIVM meldt, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.