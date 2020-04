Studiezalen dicht maar van alle kanten hulp aan kinderen én ouders

Niet alleen de scholen zijn dicht, ook de 26 studiezalen in de stad zijn door de coronacrisis gesloten. En dat is een groot probleem voor zevenhonderd kinderen uit veelal kwetsbare gezinnen. Die krijgen daar normaal gesproken dagelijks gratis ondersteuning. De lessen kunnen wel online doorgaan en er komt van alle kanten hulp, ook aan hun families.

'Als je hen vraagt hoe gaat het dan zeggen ze: "Het gaat goed"', vertelt Idrissi. 'Maar we hebben onze vraagstelling nu anders geformuleerd zoals: "Kent u een gezin dat boodschappen, of internet nodig heeft, of een laptop, of andere zorgen heeft?" Toen werden we massaal teruggebeld tot vannacht aan toe.'

Leerlingbegeleider Vildan Kolic belt zijn leerlingen iedere dag voor begeleiding. En zo houdt hij ook de thuissituatie in de gaten. 'Het zijn vaak de minima gezinnen met kleine woningen en veel kinderen die het moeilijk hebben. Bijles geven op afstand is lastig, dus ik stel veel open vragen en vraag veel door, zodat je veel informatie krijgt om toch de signalen op te vangen waar iets niet goed gaat.'

Vooral het ontbreken van de juiste kennis om haar kinderen te kunnen helpen met hun schoolwerk frustreert haar. 'Als ouder voel je je machteloos, je kunt je kinderen niet de juiste instructie geven, mijn kind zegt dan: mama we doen het anders. En je wil je kinderen ook niet in de war brengen.'

De vier oudste kinderen van Zara (niet haar echte naam) doen ook samen met één laptop. De hulp is voor veel gezinnen belangrijk, ook om geen leerachterstand op te lopen. 'Het is roeien met wat je hebt', vertelt ze.

'Kinderen zijn angstig omdat er veel fake news over corona rondgaat. We adviseren ouders de berichten goed te checken'

'We merken dat kinderen bang zijn omdat ze niet weten wat er aan de hand is' vertelt leerlingbegeleider Dana Hollander. 'Kinderen gaan soms uit het niets huilen. Dat komt ook omdat er veel fake news rondgaat. Ouders zijn niet altijd even goed in het fact checken van het nieuws. Als we ze spreken adviseren we ouders om het RIVM te volgen en het journaal te kijken en niet te luisteren wat er in appgroepen wordt verteld.'

Mijn grootste zorg is dat veel mensen niet beseffen hoe ingewikkeld het kan zijn voor een gezin', zegt Idrissi. 'Bijvoorbeeld, als een gezin geen internet heeft, is thuisonderwijs niet mogelijk. Maar als je doorvraagt blijkt dat het gezin door schulden uit huis is gezet en ergens moest onderhuren. Wij helpen ze dan met de basis, boodschappen, internet en een laptop, zodat je weer mee kunt draaien en dan samen zoeken naar een duurzame oplossing.'