Hoe gaat de stad om met de coronacrisis? Vraag het de burgemeester!

Het zal dan onder meer gaan over de laatste stand van zaken in de strijd tegen het coronavirus, maar heb jij een vraag aan de burgemeester, mail die dan naar AT5. Je kunt de vraag ook via een videoboodschap opsturen. In beide gevallen svp mailen naar burgemeester@at5.nl en wie weet leggen wij je vraag aan haar voor.

Het Gesprek met de Burgemeester wordt vrijdag om 17.15, 18.15, 21.15 en 23.15 uur uitgezonden op AT5, en is ook te bekijken op AT5.nl.