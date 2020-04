Ajaxfans zingen zondag om 19 uur Three Little Birds

Zondagavond 19.00 uur, voor voetbalfans is het dan met-het-bord-op-schoot-tijd want dan beginnen normaal gesproken de samenvattingen bij Studio Sport. Om die leegte te vullen en zeker ook om voor een positieve noot in de stad te zorgen heeft een groepje Ajaxsupporters bedacht om komende zondag de luidsprekers voor het (open) raam te zetten.

Exact om 19.00 uur moet dan één van Ajax' bekendste clubliederen door de stad schallen: Three Little Birds van Bob Marley.

Op Facebook worden de fans opgeroepen mee te doen aan de sfeeractie. 'Zondag 5 april om 19 uur: zet je speaker uit het raam en zet 'm aan. Zodat iedereen onze welbekende, positieve boodschap kan horen en meezingen. En tag en deel het event vooral ook, hoe meer Ajacieden er meedoen hoe beter.'

Om ervoor te zorgen dat Three Little Birds zoveel mogelijk overal tegelijkertijd te horen is, zal het lied zondag via een livestream op het Facebook-event aangezet worden.