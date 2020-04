Kale en Kokkie: 'Eredivisie moet stoppen, maar Uefa vindt geld belangrijker'

Terug van weggeweest, voor even dan. Ajaxfans Kale en Kokkie bespreken op veilige afstand van elkaar en de cameraman de laatste ontwikkelingen op het gebied van hun grote liefde: Ajax. Nu het coronavirus de wereld in z'n greep heeft vinden ze voetbal meer dan ooit de grootste bijzaak van het leven en zien niets liever dat de competitie per direct stopt.

Het is even afkicken voor Ajaxfans Kale en Kokkie. Een paar weken geleden zat Ajax nog midden in de kampioensstrijd met AZ, momenteel ligt alles stil door het coronavirus. 'Als je hoort dat er ruim honderd mensen per dag dood gaan, dan zijn er even belangrijkere zaken in het leven' zegt Kokkie. Kale voegt daar aan toe: 'Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven, dat bewijst deze periode eens te meer, je kunt alles heel goed relativeren momenteel.'

Quote 'Heb jij nog zin om na 1 juni hutjemutje in het stadion te gaan zitten?' Ajaxfan kokkie

Een grote frustratie bij de twee is dat de KNVB nog niet definitief de competitie voor de rest van het seizoen heeft afgelast. 'Ze laten zich leiden door de UEFA, die vinden geld belangrijker dan de gezondheid van mensen, het of ongelooflijk' zegt Kokkie. Beide vinden dat het niet verantwoord is om nog verder te gaan met dit seizoen, met of zonder publiek. 'Heb jij nog zin om na 1 juni hutjemutje in het stadion te gaan zitten?' vraagt Kokkie . 'Nee, absoluut niet' zegt Kale.

Quote 'Voetbal is een contactsport, hoe kun je daar in godsvredesnaam mee doorgaan?' ajaxfan kale