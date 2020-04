Stad 'Zondag wordt het door het mooie weer beestachtig druk'

De maatregelen die aanstaande zondag drukte in de parken moeten voorkomen, worden vandaag door veel parkbezoekers enthousiast ontvangen. 'Als het in het weekend druk is, dan gaan wij ook niet sporten.'

Het aantal bezoekers van het Vondelpark, Oosterpark, Rembrandtpark, Noorderpark en het Bloesempark wordt zondag bijgehouden. Mochten er te veel bezoekers zijn, dan gaan de parken dicht. 'Ik denk dat het heel goed is', zegt een vrouw die in de buurt van het Vondelpark woont. 'Zondag met mooi weer, dan wordt het een beestachtige drukte. Dat kun je wel voorspellen. Mensen zijn niet te houden gewoon.'

Hardlopers in het Vondelpark vandaag.

Agenten en handhavers moeten dit weekend sneller bekeuringen voor het overtreden van het samenscholingsverbod uitschrijven. Het advies van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar burgemeester Halsema voorzitter van is, luidt: 'blijf thuis, en voor een frisse neus dicht bij huis'. In de parken waren vandaag nog meerdere sporters te vinden. 'Het advies is inderdaad, blijf zoveel mogelijk binnen. Dat doen wij eigenlijk ook', zegt een van hen. 'We gaan één keer per dag sporten. Het advies is ook dat je anderhalve meter afstand houdt. Als je nu om je heen kijkt, dan zie je dat het superrustig is en dat ik eigenlijk veertig meter om me heen heb.'

Ook in het Oosterpark werd gesport.