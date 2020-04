Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding

Op de Ambrosiuslaan in Amstelveen is vanmiddag iemand bij een beroving mishandeld en bedreigd met een wapen. De politie wist twee van de drie verdachten aan te houden, daar waren wel meerdere waarschuwingsschoten voor nodig.

Of er door de berovers buit is gemaakt, is nog onduidelijk. De recherche doet nog onderzoek naar het incident.

Een derde verdachte is ontkomen. De politie heeft nog een helikopter ingezet bij de zoektocht, maar tevergeefs. Het zou gaan om een donkergetinte jongen in donkere kleding met lang en krullend haar. De politie roept getuigen van het incident op zich te melden.