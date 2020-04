F-side laat vliegtuigjes over stad vliegen: 'Bedankt alle dapp're strijders'

Wie op het juiste moment uit het raam kijkt kan daar vanmiddag twee vliegtuigjes voorbij zien komen met een speciale boodschap. Die boodschap is gericht aan de mensen die hard aan het werk zijn in deze coronacrisis.

Op een filmpje is te zien hoe twee vliegtuigjes kort na elkaar opstijgen, beiden trekken zij een spandoek achter zich aan. 'Bedankt alle dapp're strijders', staat er op een van die spandoeken.

De tekst is een verwijzing naar een clublied van Ajax en is gericht speciaal aan al het medisch personeel, verzorgend personeel, mensen van het GVB, de brandweer, boeren, vrachtwagenchauffeurs en winkelpersoneel. 'Kortom iedereen die zich inzet in deze moeilijke tijden', schrijft de F-side bij de video.