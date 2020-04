DJ Jean over de impact van de coronacrisis: 'Bij sommigen staat het water al aan hun lippen'

Voor dj's is de coronacrisis een zware financiële slag. 'Van het ene op het andere moment hebben we nul inkomsten meer', aldus DJ Jean. Zelf komt hij niet direct in de problemen omdat hij de afgelopen jaren een buffer heeft opgebouwd, maar om zich heen ziet hij het al wel gebeuren.

'Dj's die nog niet zo lang meelopen en dus geen buffer hebben worden zwaar getroffen', vertelt Jean. 'In sommige gevallen staat het water al aan hun lippen en hebben ze moeite om de vaste lasten te betalen.'

Om toch contact te houden met het publiek en in beeld te blijven worden er nu allerlei alternatieven bedacht; 'het nieuwe uitgaan', zoals DJ Jean het omschrijft. 'En die online initiatieven worden steeds professioneler opgezet en uitgevoerd.'

Zo stond hij gisteravond in Club Air te draaien met een livestream. En dat deed hem goed: 'Ik was zo blij om eindelijk weer even die beats te horen op een volume dat er echt toe doet. Ik had het zwaar naar mij zin, zelfs zonder publiek.'

Door de zure appel heen bijten

DJ Jean kan alleen maar hopen dat het werk na 1 juni weer op gang gaat komen, tot die tijd zijn evenementen verboden. 'Stel je voor dat het nog een keer verlengd gaat worden en de hele zomer in gevaar komt, dan komen dj's echt zwaar in de problemen.'

Ook voor andere mensen uit de evenementenbranche zal het dan hard aankomen, denkt Jean. 'Voor nu is het door de zure appel heen bijten en hopen dat het straks weer los gaat.'