Gemeente sluit Plein '40-'45 vanwege drukte op de markt

Plein '40-'45 is vanmiddag rond 15.30 uur gesloten omdat er te veel mensen op de markt waren. Eerder werd de indeling van de markt al gewijzigd om meer ruimte te maken voor bezoekers. Toch kwamen er zo veel mensen naar de markt dat 1,5 meter afstand houden niet meer mogelijk was.

De gemeente schrijft dat is geprobeerd om de markt op het plein in Slotermeer zo lang mogelijk open te houden, maar vanmiddag werd er toch een knoop doorgehakt. De komende tijd wordt bekeken of de markt dinsdag weer open kan. Op maandagen is er geen markt op het plein.

Vanaf morgen geldt er een vaarverbod voor de grachten in het centrum en wordt de toegang tot het Vondelpark beperkt. Andere parken worden actief gemonitord. Zodra het in een park alsnog te druk wordt, wordt het afgesloten.

Daarnaast wordt er extra toezicht gehouden op de fietsroute Ronde Hoep, vanwege meerdere signalen van drukte door wielrenners. De gemeente roept iedereen dan ook op om ook dit weekend alleen naar buiten te gaan om boodschappen te doen of een ommetje in de buurt te maken en geen drukke plekken zoals parken en pleinen op te zoeken.