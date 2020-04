Minister Grapperhaus loopt mee met politie in Vondelpark

Minister Grapperhaus (Justitie) heeft vandaag een bezoek gebracht aan de politie in Zuid. Ook werd de minister door de agenten meegenomen om te surveilleren in het Vondelpark.

Grapperhaus ging te fiets mee met de agenten, meldt de politie Amsterdam-Zuid Buitenveldert op Facebook.

Volgens de politie moesten enkelen in het park worden aangesproken op de onderlinge afstand, maar daar werd direct gehoor aan gegeven. De agenten beschrijven het bezoek van de minister als een 'leuke en ontspannende ontmoeting'.

Overwegend tevreden

Grapperhaus vertelde vanmiddag in het radioprogramma WNL op Zaterdag dat hij ziet dat mensen het toch moeilijk vinden om onderling afstand te houden, maar dat hij overwegend tevreden is over hoe de maatregelen worden nageleefd.

'Je ziet in het Vondelpark behoorlijk wat mensen, maar iedereen houdt zich, op een enkeling na, aan de regels'. Ook liet de minister weten dat hij hoopt dat mensen die vandaag in het park zijn geweest, morgen thuis blijven en de ruimte geven aan anderen.