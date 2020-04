19.00 uur live op AT5: stad zingt 'Three Little Birds' in coronacrisis

Vanavond om 19.00 uur gaan Ajaxfans (en mogelijk ook veel andere Amsterdammers) het nummer Three Little Birds van Bob Marley zingen. Het lied is bedoeld als positief signaal in de coronacrisis. AT5 doet mee aan de actie en laat het nummer horen op tv en op de website.

Je hoeft dus niet raar op te kijken als de songtekst van Bob Marley vanavond uit de luidsprekers van je buren schalt: 'Don't worry about a thing. Cause every little thing's gonna be alright'. Het nummer is een van de lijfliederen geworden van Ajax-fans.

Om mee te zingen met Three Little Birds kun je vanavond inschakelen bij AT5 op tv of op de website. Ook is de actie te volgen via een speciaal aangemaakt event op Facebook.