Inbrekers gefilmd terwijl ze een woning in Amstelveen overhoop halen

Twee mannen hebben halverwege december ingebroken bij een woning aan De Nessermolen in Amstelveen. De politie vermoedt dat de twee via een dakraam de woning zijn binnengekomen op het moment dat de bewoners van huis zijn. Als die terugkomen missen zij allerlei waardevolle spullen waaronder sieraden en cashgeld. In Bureau 020 worden beelden getoond.

Het moment dat de bewoners hun huis verlaten, rond half vijf in de middag op zaterdag 21 december 2019, grijpen de inbrekers aan om naar binnen te gaan. De politie gaat er vanuit dat de twee via het dakraam en slaapkamerraam de woning zijn binnengekomen. 'Het idee dat deze mannen zo hun best hebben gedaan

is heel beangstigend voor de bewoners' zegt Marijke Stor, woordvoerder van de politie Amsterdam

Op beelden van de politie is te zien dat een van de mannen kastjes aan het doorzoeken is in een kamer van de woning. Hij heeft duidelijk niet door dat een camera in de ruimte precies vastlegt wat hij aan het doen is, met een zaklamp in zijn mond is hij op zoek naar waardevolle spullen.