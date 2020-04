Amsterdamse traumahelikopter ook gebruikt voor vervoer patiënten vanaf Waddeneilanden

Dat meldt de gemeente Terschelling op Twitter. Patiënten die vanaf de Waddeneilanden met spoed naar een ziekenhuis moesten, werden door een ambulancehelikopter naar het vasteland gebracht. Deze helikopter is, anders dan traumahelikopters, voor het vervoer van patiënten bedoeld. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte in de cabine.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat de ambulancehelikopter, die staat op vliegbasis Leeuwarden, vanaf nu gebruikt wordt voor het transport van comapatiënten die op de intensive care liggen en verplaatst worden naar een ander ziekenhuis. De traumahelikopters die in Amsterdam en Groningen staan nemen de taak van de ambulancehelikopter over.