Verandert de natuur in zo'n rustige stad? Stadsecoloog Martin Melchers: 'Je hoort de duiven beter koeren'

Nu iedereen zichzelf thuis heeft opgesloten heeft de natuur in de stad vrij baan, althans dat dachten wij bij AT5. Stadsecoloog Martin Melchers denkt daar heel anders over en zet de groene dromers weer met beide benen op de grond. 'Het moet nog zeker twintig jaar duren willen er écht grote veranderingen plaatsvinden.'

'Mensen die zeggen dat er veel verandert voor de natuur in de stad nu het zo rustig is moet je wantrouwen' waarschuwt Melchers van onder het lentezonnetje op het Koningsplein. 'Mensen die zeggen: 'Het is nu stil dus..' ja wat nou dus?' We hebben geen vergelijkingsmateriaal. Al 100 jaar hebben we dit niet meegemaakt en waarschijnlijk een paar 100 jaar daarvoor ook niet.'

Melchers die werkzaam is als ecoloog voor de havens van de stad is de afgelopen weken 'in z'n nopjes' en brengt veel tijd door in de natuur, 'Wel in mijn uppie natuurlijk.'