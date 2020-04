Sloop dreigt voor herenhuis van chroniqueur Etty Hillesum

Hillesum (1914-1943) schreef haar dagboeken in het huis, dat gelegen is aan het Museumplein. Ze woonde daar zes jaar, totdat ze op haar 29ste naar Westerbork werd gedeporteerd. Later werd ze vermoord in Auschwitz.

Haar dagboek werd uiteindelijk een wereldwijde bestseller.

Nieuwbouw

Toch is de vastgoedinvesteerder, die de woning inmiddels in het bezit heeft, nu van plan om het herenhuis te slopen. Daarmee moet er plaatsgemaakt worden voor nieuwbouw, schrijft de krant.

De bouwvergunning moet nog wel beoordeeld worden door de gemeente. Toch maakt buurtbewoner Annemieke Bieringa zich zorgen, na gesproken te hebben met ambtenaren. 'Ik kreeg te horen dat er een grote kans is dat ze goedgekeurd worden.'

Omwonenden zijn onder meer bang dat nieuwbouw het uiterlijk van het Museumplein aantast. Bovendien vrezen ze wateroverlast, naast verlies van zonlicht en uitzicht door de bouwplannen.

'Had allang een monument moeten zijn'

Ook historici stellen dat de gemeente het pand niet verloren mag laten gaan. 'Dit is een belangrijk stuk erfgoed, dat al een monument had moeten zijn', stelt architectuurhistoricus Wouter van Elburg (UvA). 'Niet alleen vanwege de cultuurhistorie en de verbintenis met Hillesum, maar ook omdat het oorlogserfgoed is. Daar zouden we voorzichtig mee moeten omspringen.'