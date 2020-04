Drie gewonden bij geweld in woning in de Watergraafsmeer

In de Eisingastraat in de Watergraafsmeer zijn vannacht drie personen gewond geraakt. De politie heeft een arrestatie verricht.

Van de drie gewonden raakten er twee 'best wel behoorlijk' gewond, aldus de politie. Onderzoek moet het nog uitwijzen, maar volgens een politiewoordvoerder is bij het geweld vermoedelijk een mes gebruikt.

Eén van de aanwezigen is de woning ontvlucht en die kon op aanwijzing van een getuige op de kruising van de Kruislaan en de Middenweg door agenten worden aangehouden. Hij was ook gewond en is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis overgebracht. Uit de woning moest ook een gewonde naar het ziekenhuis. Een van de twee gewonden is inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen.

De recherche van district Oost heeft de zaak in behandeling. De mensen die bij dit incident aanwezig waren moeten nog gehoord worden om een goed beeld te krijgen van het incident.