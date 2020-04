Coronadreiger veroordeeld tot vier maanden celstraf

De politierechter heeft vanmiddag iemand die dreigde agenten te bespugen en zei dat hij besmet was met het coronavirus veroordeeld tot vier maanden celstraf. Een ander, die daadwerkelijk spuugde maar het coronavirus niet noemde, is veroordeeld tot zes weken celstraf.

Het ging om een snelrechtzitting. Een van de twee, een 36-jarige man die geboren is in Ghana, had eerst een manager van een supermarkt aan de Celebesstraat in Oost bedreigd. Toen twee agenten na een melding erbij kwamen, bespuugde hij hen. Volgens de agenten had hij een bezweet gezicht en kwam er snot uit zijn neus. De officier van justitie benadrukte dat het coronavirus wordt verspreid via speeksel. 'Laat dat nu juist zijn wat de verdachte heeft gedaan. In de visie van het OM heeft hij gespuugd. En dit gebeurt veel in het land.' Wel zou hij een van de agenten niet bewust bespuugd hebben, omdat hij met consumptie sprak. Maar bij de ander gebeurde het volgens de officier van justitie wel met opzet.

AT5

'De vraag of spugen in deze tijd kan gekwalificeerd worden als bedreiging, hij heeft niet gedreigd met het coronavirus', zei de officier van justitie. Hij benadrukte nogmaals dat het algemeen bekend is dat het coronavirus via speeksel verspreid wordt. 'Wat mij betreft levert dat op een bedreiging met zware mishandeling.' Hij vond dat er een forse straf nodig is en eiste acht weken gevangenisstraf. Schizofreen Zijn advocaat zei dat de man in het verleden verschillende keren is opgenomen omdat het psychisch niet goed met hem ging. Hij zou schizofreen zijn. 'Het is een situatie die niet had mogen gebeuren, maar het heeft toch te maken met wie meneer is. Hij was gewoon boos dat hij de winkel uit moest, want voor zijn gevoel was het onterecht. Dit is uit de hand gelopen, maar ik denk dat meneer zich daarvan bewust is.' De rechter deed meteen uitspraak. 'Het feit dat je dit doet, levert wat mij betreft een bedreiging met minimaal zware mishandeling op. Omdat je gewoon niet weet wat de situatie van mensen op straat is wat betreft de besmetting met corona.' Hij veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van zes weken, met aftrek van de tijd in voorarrest.

Quote 'Je weet gewoon niet wat de situatie van mensen op straat is wat betreft de besmetting met corona is' Politierechter

De tweede dader riep na een melding over huiselijk geweld onder meer naar agenten: 'Ik ga jullie onder spugen met bloed en jullie in je gezicht spugen'. Ook zei hij: 'Ik ga jullie kapot maken met corona. Ik ben ziek, ik heb koorts. Ik ga jullie allemaal onder hoesten'. Daarnaast dreigde hij in het politiebureau met een mes, dat nog in zijn buideltas bleek te zitten. Spuugmasker Doordat de 31-jarige man na zijn aanhouding een spuugmasker op kreeg, heeft hij niet daadwerkelijk kunnen spugen. Toen het spuugmasker af ging, bleek dat er bloed op het masker zat. Het lijkt er volgens de politierechter op dat hij inderdaad op zijn lip heeft gebeten zodat er bloed in zijn mond kwam. Hij heeft een fors strafblad en niet de Nederlandse, maar Surinaamse nationaliteit en er is eerder al bepaald dat hij het land wordt uitgezet. Hij zat al in vreemdelingenbewaring.

Quote 'De verdachte heeft niet daadwerkelijk gehoest of gespuugd, hij heeft er wel mondeling aan gerefereerd' OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie zei dat het zwaartepunt wat hem betreft bij de coronabedreiging ligt. 'De verdachte heeft niet daadwerkelijk gehoest of gespuugd, hij heeft er wel mondeling aan gerefereerd. Dan is de vraag, is dat bedreiging met zware mishandeling? Wat mij betreft wel. (...) En dan is het ook nog eens tegen vijf politieagenten.' Hij eiste vier maanden gevangenisstraf. 'We hebben te maken met iemand die heel zwakbegaafd is', zei zijn advocaat. 'Natuurlijk is het wel heel kwalijk gedrag als je met iemand te maken hebt die dit bewust doet. Maar hier zijn verzachtende omstandigheden, juist omdat iemand zo beperkt is.' Ook zei ze dat hij sowieso twee jaar vast zit vanwege een ISD-maatregel en daarna uitgezet wordt naar Suriname.

Quote 'Hier zijn verzachtende omstandigheden, juist omdat iemand zo beperkt is' advocaat coronadreiger