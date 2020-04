Jongeren aangehouden met doorgeladen vuurwapen in auto

Vier jongeren (21, 19, 18 en 17 jaar oud) zijn afgelopen nacht aangehouden in Zuidoost. In hun auto vonden agenten een doorgeladen revolver.

Rond 1.30 uur zag de politie de auto bij Abcoude over de A2 rijden. De wagen was eerder gezien bij verdachte situaties elders. De bestuurder kreeg een volgteken, maar leek daar in eerste instantie geen gehoor aan te geven. Later volgde hij toch en werd de auto op de Meibergdreef aan de kant gezet.

Negen bankpassen

Toen agenten de auto controleerden roken zij een sterke hennepgeur. In de wagen lag een tasje met daarin latex handschoenen en het doorgeladen revolver. Verder werden er nog negen bankpassen op naam van andere personen aangetroffen.

Twee van de vier jongeren konden zich niet identificeren. Later kon hun identiteit wel vastgesteld worden en bleken zij allemaal woonachtig in Amsterdam. Zij zijn aangehouden. Het gevonden wapen wordt onderzocht door forensische experts.