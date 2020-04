Patat- en stroopwafelzaken failliet: 'Corona eist zijn tol'

Van Wonderen had vijf stroopwafelwinkels en een patatzaak in de stad. De patatzaak in de Runstraat in het centrum serveerde patat met bijvoorbeeld truffelmayonaise en parmezaanse kaas.

Een bewoner van de Runstraat laat weten dat de verhuurder de winkel gisterochtend is binnengegaan. 'De deur is opengebroken door de huurbazen met de politie erbij. Direct is er een te huur-bordje op gezet.'