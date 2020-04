Situatie Intensive Cares lijkt voor nu gestabiliseerd, maar 'vrees voor piek blijft'

De situatie in de ziekenhuizen in de stad lijkt enigszins gestabiliseerd. In zowel het OLVG als het Amsterdam UMC kan het personeel van de Intensive Cares (IC), tussen de drukte die er zeker nog is, even ademhalen.

'Er lijkt een beetje lucht, het is nu goed te doen op de IC. Maar vergis je niet, als wij het over een stabiele situatie hebben, gaan er nog steeds mensen dood en komen er mensen bij. Het is niet zo dat er alleen mensen liggen en dat was het', vertelt hoofdverpleegkundige van de Intensive Care in het AMC, Caroline de Ridder.

Op de IC waar De Ridder werkt liggen deze week telkens zo'n dertig patiënten. Op de verschillende verpleegafdelingen van het ziekenhuis zijn dat er gemiddeld meer. 'Dat is natuurlijk een heel andere tak van sport dan een IC. Daar liggen mensen die bij zijn, die benauwd zijn en bang zijn om dood te gaan. Ze zijn bang om te weinig lucht te krijgen. En ze zijn alleen, en dat is zwaar voor iedereen', zegt De Ridder.

Vrees voor piek

In Amsterdam zijn er nu 341 mensen opgenomen of opgenomen geweest, dat aantal is vandaag met elf gestegen ten opzichte van gisteren. Landelijk is het aantal sterfgevallen vandaag enorm toegenomen, met 234. De Ridder vreest dan ook dat we er nog lang niet zijn: 'Ik blijf er rekening mee houden dat er nog wel een piek gaat komen. Het blijft lastig inschatten, maar er zijn genoeg bedden vrij voor als het gaat toenemen.'

Strenge maatregelen

De strenge maatregelen zijn volgens De Ridder dan ook nog hard nodig, al is niet iedereen het daarmee eens. Eind vorige week startte opiniemaker Jort Kelder een discussie, toen hij zich hardop afvroeg 'hoeveel economische schade het redden van oude en kwetsbare mensen waard is'. 'Ik zie natuurlijk ook welke drama's er voortkomen uit de economie toestanden die ontstaan. Maar ik denk dat als we nu zeggen "het valt wel mee, we schalen [economisch red.] vast op", we nog veel grotere problemen krijgen. Het virus is nog niet weg, echt niet', besluit De Ridder.