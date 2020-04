Bewoner (66) van de Garstkamp tegen de grond gewerkt en overvallen in woning

De politie heeft in Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man en een vrouw die ervan worden verdacht begin november vorig jaar een 66-jarige man te hebben overvallen in zijn woning in Zuidoost. Het slachtoffer wordt met veel geweld tegen de grond geduwd als hij de voordeur opent als er wordt aangebeld. Het duo gaat er vandoor met cash geld en persoonlijke spullen van de man.

AT5

Aan het begin van de avond, op zondag 3 november 2019, komen de twee verdachten in beeld van een bewakingscamera bij de balie van het seniorencomplex. Via de gangen en het trappenhuis lopen ze richting de voordeur van het slachtoffer waar ze aanbellen. 'Hij is meteen door de mannelijke verdachte naar achter op de grond geduwd. Hij krijgt een hand op zijn mond gedrukt waardoor hij niet om hulp kan roepen, hierdoor heeft het slachtoffer ook moeite met ademhalen', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Vluchtroute Achter de mannelijke verdachte komt een vrouw de woning van de man binnenlopen. Ze begint te rommelen in zijn spullen, het slachtoffer hoort ook dat ze bezig is bij een raam. Op een gegeven moment wordt de man losgelaten door de overvaller en loopt ook richting het raam. 'Waarschijnlijk gaan de twee er via een raam in de woning vandoor. Als de man het slachtoffer heeft losgelaten en hij weer op adem is gekomen ziet hij dat het raam openstaat', aldus Stor.

Als het duo vertrokken is, kijkt het slachtoffer meteen of ze iets hebben meegenomen en dat blijkt het geval te zijn. Hij mist een behoorlijk bedrag aan cash geld en papieren met voor het slachtoffer een grote persoonlijke waarde. 'Hij is ontzettend geschrokken, het is niet niks om je eigen woning zo tegen de grond gewerkt te worden, daarnaast heeft het slachtoffer het echt benauwd gehad toen de onbekende man een hand op zijn mond drukte', vertelt Stor.

Trekkende voet Het duo heeft zichzelf volledig ingepakt in het zwart; ze dragen grote capuchons waardoor de gezichten van de twee moeilijk te herkennen zijn op de beelden. Volgens het slachtoffer zou de man een lichtgetinte huidskleur hebben en de vrouw rond de twintig zijn. Wat de politie opvalt is dat de man een trekkende beweging lijkt te maken met zijn linkervoet, hij draait zijn voet naar binnen en loopt een klein beetje op de buitenkant. De politie hoop dat dit een aanknopingspunt kan zijn voor mensen die de beelden zien.