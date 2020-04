Metrostations CS en Nieuwmarkt mogelijk niet geheel brandveilig

Dat blijkt uit een brief die wethouder Sharon Dijksma naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De kans op zo'n brand wordt bijzonder klein geschat, maar toch kunnen de conclusies grote gevolgen hebben.

Dat de gemeente er nu achterkomt dat de twee stations niet volledig brandveilig zijn, komt doordat er nieuwe berekeningen zijn gedaan met een geavanceerder model. Daarvoor werd beter gekeken naar de invloed van wind en tocht bij brand in een metrovoertuig.

Ontruiming

Aan de hand van die nieuwe uitkomsten, is ook een nieuwe berekening gemaakt voor de ontruiming van de stations. Er werd gekeken naar hoeveel mensen weg kunnen, voordat de rook en het vuur bij een ernstige brand dat verhinderen.

Voor de Nieuwmarkt zijn dat 500 mensen, voor het Centraal Station (Oost) 1250. Normaal gesproken is dat geen probleem. Maar het aantal mensen op de twee stations kan wel hoger liggen als er uitgerekend in de spits een metrostoring heeft plaatsgevonden, zoals in 2019 een keer gebeurde.

Als er juist dan in een metrovoertuig een zeer grote brand uitbreekt, kan niet iedereen op de twee stations op tijd wegkomen.

Oplossing niet makkelijk

Een oplossing hiervoor is niet makkelijk gevonden. De nieuwste metro's (type: M5/M6) zijn weliswaar vrijwel onbrandbaar, maar van de oudere modellen is dat onbekend. Op dit moment uitsluitend de nieuwste modellen in de metrotunnel laten rijden, zou de OV-capaciteit in grote problemen brengen.

Het GVB heeft in totaal twee jaar nodig om dit goed te kunnen regelen. Er moet in dat geval een hele nieuwe lijnvoering worden ingevoerd.

Daarom laat de gemeente eerst een second opinion uitvoeren om helemaal zeker te weten hoe brandveilig de stations zijn. Die uitkomsten zullen in juni bekend worden. Als dat geen nieuwe inzichten oplevert, zal het GVB in de toekomst alleen mogen rijden met metro's waarvan de mate van brandbaarheid is aangetoond.

Gedogen

Om het openbaar vervoer nu niet met grote problemen op te zadelen, heeft de gemeente alvast een zogenoemde gedoogbeslissing aangevraagd bij de Omgevingsdienst. Dat moet het GVB tot 31 december 2022 de tijd geven om een nieuwe lijnvoering in te voeren als de second opinion dat uitwijst.