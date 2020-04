Inbreker gefilmd voordat hij huis in West binnengaat. 'Draai je deur altijd op slot'

De politie heeft in het programma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die inbreekt in een woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat in West. Begin september komt hij in beeld van een bewakingscamera waarop te zien is dat hij de woning binnengaat en even later weer op straat staat. Als de bewoners later thuiskomen duurt het even voordat ze doorhebben dat er iemand binnen is geweest, de man is namelijk zeer geraffineerd te werk gegaan.

AT5

Als de bewoners aan het einde van de avond op maandag 9 september 2019 thuiskomen merken ze niet direct dat er een onbekende man in huis is geweest, er zijn namelijk geen braaksporen te vinden op hun voordeur. Volgens de politie is er een mogelijkheid geweest dat de inbreker gebruik heeft gemaakt van de 'flippermethode', hierbij wordt bijvoorbeeld een stuk plastic gebruikt om tussen de deur te schuiven. Rond twaalf uur in de middag komt de verdachte, een donkergetinte man in beeld van een bewakingscamera. Hij heeft een normaal postuur en fietst rustig over het trottoir naar de woning. Op de beelden is te zien hoe hij even staat te rommelen bij de voordeur en dan de woning binnenstapt. Hij droeg die dag een zwarte pet met een wit embleem aan de onderkant, een donker vest en een donker t-shirt met witte opdruk. Verder valt op dat zijn broek boven zijn knie licht van kleur is en onder zijn knie zwart, verder droeg hij donkere gymschoenen met een witte zool.

Blauwe tas Na een tijd in de woning binnen te zijn geweest, loopt de verdachte de straat weer op. Wat opvalt is dat hij een blauwe plastic tas in zijn hand heeft. Hij stapt op zijn fiets en rijdt weg. 'Het is natuurlijk vervelend om mee te moeten maken. Het idee dat iemand door je spullen heeft lopen rommelen is onprettig en beangstigend. Woninginbraken kunnen een grote impact hebben om slachtoffers' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. De politie blijft mensen waarschuwen: 'Draai de deur op slot met een sleutel, ook als je maar even van huis bent. Ze staan zo bij je binnen' zegt Stor.