Zorgen over corona-app die wijst op besmette contacten

Privacyexperts maken zich zorgen over het plan van de overheid om een app te ontwikkelen die waarschuwt als je in contact bent geweest met een coronapatiënt. Zo is er volgens de experts nog veel onduidelijk over welke partijen die app eventueel gaan ontwikkelen en hoe de privacy kan worden gewaarborgd.

AT5

'In het ergste geval raken grote groepen mensen juist geïsoleerd door zo'n app, omdat ze niet meer naar buiten durven', waarschuwt privacyexpert Marleen Stikker van de Waag. Ze benadrukt dat de app aan heel strenge eisen zou moeten voldoen en vindt dat de overheid te veel naar het bedrijfsleven en de 'klassieke spelers' kijkt. 'Ze maken apps die gesloten en niet leesbaar zijn. Ik denk dat dit echt iets moet zijn dat onszelf informeert en dat ons helpt om controle te krijgen die we nu kwijt zijn. Het gaat er niet over dat we de overheid of bedrijven meer controle moeten geven.' 'Wat ze eigenlijk voorstellen is dat je continu moet bewijzen dat je medisch onschuldig bent', zegt Ancilla van de Leest van Privacy First. Ook als de overheid zo'n app niet verplicht stelt: 'Je kan je ook verplicht voelen door sociale druk. De bonuskaart in de supermarkt is ook niet verplicht, maar je wordt gestraft met hogere prijzen als je hem niet gebruikt. Dat zou een zorgverzekeraar straks ook kunnen gaan doen.'

Quote 'Als je naast iemand woont en er zit een muur tussen, dan kan het nog steeds lijken dat je daarmee in contact bent geweest' marleen stikker, privacyexpert

Om te bepalen met wie je in contact bent geweest, zou de app gebruik kunnen maken van GPS of telefoonpalen, maar dan is wel direct bekend waar je bent geweest. Dat zou kunnen worden ondervangen door de app via bluetooth te laten werken, maar ook over die technologie bestaan er zorgen. 'Als je naast iemand woont en er zit een muur tussen, dan kan het nog steeds lijken dat je daarmee in contact bent geweest', aldus Stikker. 'De knoppen waaraan moet worden gedraaid is nog wel echt een vraagstuk. En het gaat alleen werken als iedereen de app wil gaan gebruiken.' Stikker heeft met een groep van privacyorganisaties en hoogleraren vanmiddag online overlegd waaraan de app van de overheid straks moet voldoen. Die puntenlijst wordt vanavond gepubliceerd.