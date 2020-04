Tram 26 wordt verlengd: 'Meer reizigers en minder storingen'

Tram 26, beter bekend als de IJtram, gaat vanaf de zomer gekoppeld rijden. Dat betekent dat er twee keer zoveel reizigers mee kunnen in de tram. Daarnaast moet er ook een einde komen aan de vele sein- en wisselstoringen door de komst van een nieuw wisselbesturingssysteem. AT5's Het Verkeer neemt een kijkje bij de werkzaamheden die nu in volle gang zijn bij de IJtramstalling.

Om de trams gekoppeld te kunnen laten rijden moet eerst de IJtramstalling bij de Bob Haarmslaan aangepast worden. 'Deze maken we twee keer zo lang zodat er een dubbel aantal trams gestald kunnen staan', aldus Vroon. Het gaat om een uitbreiding van 18 naar 32 plekken. En dat is een prachtige klus om te doen, vertelt één van de werkmannen die we spreken op het bouwterrein: 'Het is heel dynamisch en afwisselend werk, ik vind het vreselijk mooi om te doen.'

Tram 26 is de drukste tramlijn van de stad. Het aantal reizigers zal in de toekomst alleen maar meer worden door de ontwikkeling van IJburg en het Zeeburgereiland, legt projectmanager Bas Vroon uit. 'Om het groeiend aantal reizigers aan te kunnen worden de trams gekoppeld, dat betekent dat er twee trams tegen elkaar aan gaan rijden.'

'We hadden heel veel last van storingen, dat zat in de besturing van de wissels'

Met de werkzaamheden aan de IJtramstalling worden ook gelijk de wissels aangepakt. De wissel bij de Bob Haarmslaan heeft de afgelopen jaren voor veel storingen gezorgd waardoor tram 26 niet kon rijden. 'Met een nieuw wisselbesturingssysteem moet er een einde komen aan die technische storingen', vertelt Vroon.

In het Paasweekend rijdt tram 26 niet

Om alle nieuwe voorzieningen van de stalling aan te sluiten op het huidige spoor kan de tram de komende dagen niet rijden. Van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april kunnen reizigers gebruik maken van pendelbussen tussen Centraal en IJburg. De tramhalte Bob Haarmslaan richting IJburg is vanwege de werkzaamheden buiten gebruik tot en met vrijdag 17 april.

De werkzaamheden stonden al gepland voor deze periode maar duren vanwege de coronacrisis wel wat langer, vertelt één van de werkmannen. 'We kunnen niet met zoveel mensen aan het werk op dit stukje grond. Dus we moeten echt gaan splitsen om ervoor te zorgen dat we anderhalve meter afstand kunnen houden. En ja dat kost tijd.'

Rond de zomer gekoppeld rijden

Na het Paasweekend wordt er nog een aantal weken doorgewerkt om de werkzaamheden af te ronden. Vanaf 1 mei kan de stalling weer in gebruik genomen worden. 'GVB is nu zijn personeel aan het opleiden om gekoppeld te kunnen rijden. Als het personeel is opgeleid en de trams zijn allemaal omgebouwd dan gaat GVB rond de zomer gekoppeld rijden', aldus Vroon.