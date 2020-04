Speciale politie-eenheid valt flat in Duivendrecht binnen, drie aanhoudingen

Bij een grote politieactie aan het Parnassiaveld in Duivendrecht zijn vanmiddag drie verdachten opgepakt. Volgens de politie was er sprake van 'verdachte omstandigheden'.

De flat werd rond 13.45 uur omsingeld door agenten met zware kogelwerende vesten, die alleen gedragen worden als er sprake is van vermoedelijk vuurwapens of messen. Een team van de Dienst Speciale Interventies van de politie, dat bestond uit onder meer leden van de Unit Interventie, is enige tijd later de flat binnengevallen. Agenten hebben drie verdachten overgebracht naar het politiebureau, één van hen droeg een spuugmasker.