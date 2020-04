Vanavond op AT5: hoe vang je mensen zonder huis op tijdens de coronacrisis?

Hoe gaan bestuurders en professionals om met dak- en thuisloosheid ten tijde van de coronacrisis? Die vraag staat vanavond centraal in het tweede deel van de serie Stad in Spagaat van Pakhuis de Zwijger, welke live te volgen is op AT5.

Terwijl tijdens de coronacrisis het advies is om thuis te blijven, is dit voor meer dan 40.000 daklozen en ongedocumenteerden in Nederland niet mogelijk. Zij hebben geen huis. Inloophuizen en dagopvang zijn inmiddels gesloten en sporthallen en hotels worden ingericht als noodopvang.

Wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken gaat met onder andere Michael Sprokkereef van De Regenboog Groep en UvA-onderzoeker Nienke Boesveldt in gesprek over de uitdagingen in deze tijd.

Het debat is vanaf 20.30 uur live te zien op AT5. Kijkers kunnen zelf ook meepraten via ZOOM.