Boete voor 17 studenten Uilenstede: 'We hebben lang genoeg gewaarschuwd'

Het was niet de eerste keer dat agenten bij de studenten kwamen kijken. 'We zijn ze al de hele week aan het waarschuwen, op een gegeven moment is het klaar. Gisteren is er een groep studenten direct bekeurd', aldus een woordvoerder van de politie.

De studenten beroepen zich op het feit dat ze daar met z'n allen wonen en daarom een gezamenlijk huishouden hebben. Maar dat telt volgens de politie niet. 'Ook hier geldt dat je afstand moet houden en dat je niet met meer dan 3 personen zit. Ze zaten met z'n allen buiten en bovendien hebben ze ook nog een eigen kamer.'

Studentenunie boos

De ASVA Studentenunie is boos over de uitgedeelde boetes en zegt dat de studenten van hun eigen gemeenschappelijke balkons worden gestuurd. 'Ook als deze studenten in dezelfde unit, dus op hetzelfde adres wonen. Dat is in strijd met de maatregelen van het RIVM. Wij gaan ons hiertegen verzetten.'

De politie benadrukt dat een unit of eenheid niet onder het begrip 'huishouden' valt. 'Wij zullen hier tegen optreden, maar vooral in de openbare ruimte.'