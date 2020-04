Homokoppel uitgescholden en bespuugd nadat ze hand in hand lopen

'Ik begin weer te trillen als ik erover praat.' Fabio liep gisteren met zijn verloofde Daniël hand in hand naar de supermarkt in Oost toen ze door een groep tieners doodsverwensingen kregen en werden uitgescholden met 'kankerhomo's'. Later werden ze ook bespuugd.

Ze hebben een deel van het voorval op beeld kunnen vastleggen. Vanmiddag gaan ze aangifte doen. De politie bevestigt dat er een incident is geweest en dat agenten ter plaatse zijn gekomen. De Amsterdamse VVD heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Kankerhomo's

Het gebeurde gistermiddag toen Fabio en Daniël hand in hand naar de Lidl aan de Molukkenstraat liepen. Ze kwamen langs een groep jongens. 'Ik hoorde ineens achter me een van hen 'kankerhomo's' zeggen', vertelt Fabio. Hij keerde om en vroeg de jongens te herhalen wat ze zeiden. Ze bleven hen uitschelden.

De twee hebben vaker te maken gehad met discriminatie, maar dan lopen ze meestal door. 'Op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. En nu leek de hele groep erachter te staan, ze waren zo opgefokt', zegt Daniël. Terwijl ze bij de groep jongens stonden, belden ze het alarmnummer van de politie.

Filmen

De meeste jongens gingen ervandoor toen ze door hadden dat de politie in aantocht was. Een van hen bleef echter hangen. Fabio pakte zijn camera erbij. 'Vaak kan je seksuele intimidatie alleen bewijzen als je er een video van hebt.' De sfeer werd steeds agressiever. Omstanders probeerden in te grijpen.

Op het moment dat de politie arriveerde, was ook de laatste jongen vertrokken. Een poging van agenten om de groep te vinden, mislukte. Wel werden de gegevens van Fabio en Daniël opgenomen en boden meerdere omstanders aan voor ze te getuigen.

Spugen

Nadat de agenten weg waren, keerden twee jongens terug op een scooter. Ze bespuugden Fabio en reden weg. 'Ik hoop dat het helpt om dit verhaal te delen', zegt hij. 'Dit maakt me zo boos. Dat dit hier in 2020 gebeurt zonder dat we iets uitlokken, daar kan ik niet bij.'