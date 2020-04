Grondlegger Dirk van den Broek-supermarkten overleden op 96-jarige leeftijd

Dirk van den Broek, de grondlegger van de gelijknamige supermarktketen, is in Aerdenhout op 96-jarige leeftijd overleden, dat blijkt uit een overlijdensadvertentie in NRC Next.

In de advertentie staat dat Van den Broek een 'intens, prachtig en zinvol leven' gehad heeft. Hij overleed woensdag en is inmiddels in besloten kring begraven, meldt de NOS.

Melkkar door Amsterdam

Van den Broek startte op 15-jarige leeftijd zijn eigen zaak. Hij reed met een melkkar door Amsterdam. In 1942 opende hij een melkwinkel, gevolgd door een zelfbedieningszaak in 1948. Vijf jaar later opende hij zijn eerste supermarkt op de Kinkerstraat. In die winkel verkocht hij kruideniersartikelen, maar ook vlees, groenten, fruit en brood en later ook speelgoed, textiel en glaswerk.

De winkelketen breidde flink uit met de ketens Digros, Bas van der Heijden en Jan Bruijns. Inmiddels heten al die winkels Dirk. In 2008 fuseerde het bedrijf met DekaMarkt. Dirk telt nu ruim 120 filialen.