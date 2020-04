Amsterdamse DENK wil dat bestuur opstapt vanwege 'schandalig gedrag' in partijcrisis

De Amsterdamse fractievoorzitter van DENK, Mourad Taimounti, wil een motie van wantrouwen indienen tegen het landelijke partijbestuur. In de partij is een grote crisis uitgebroken nadat Tunahan Kuzu vorige maand terugtrad als politiek- en fractieleider.

Volgens Kuzu chanteerde partijvoorzitter Selçuk Öztürk hem met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou Öztürk de buitenechtelijke affaire van Kuzu in 2018 hebben opgerakeld om hem ten val te brengen.

Öztürk en Kuzu splitsten zich in 2015 af van de PvdA en richtten samen DENK op. Behalve partijvoorzitter zit Öztürk ook in de Tweede Kamer. Kuzu stopte enkele weken geleden als politiek leider.

Opstappen

De nieuwe fractievoorzitter, Farid Azarkan, vindt dat het bestuur moet opstappen omdat de crisis in de partij zo niet wordt opgelost. Het bestuur is er immers zelf onderdeel van, zegt Taimounti. Maar het bestuur weigert en wil onafhankelijke personen aanstellen om te bemiddelen in de ruzie.

De Amsterdamse fractievoorzitter kondigt nu aan een motie van wantrouwen in te dienen tegen het bestuur tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 6 juni. Volgens hem kaapt Öztürk de partij en stelt hij zijn eigen belang boven het partijbelang. Taimounti vindt dat Öztürk 'schandalig gedrag' vertoont.