Hoe viert Amsterdam dit jaar Koningsdag?

'We beginnen altijd begin maart met de voorbereidingen', vertelt Jort Vos van café De Blaffende Vis in de Westerstraat. 'Halverwege maart moesten we dicht en de eerste twee weken zeiden we nog gezellig met een pilsje in de kroeg, corona, daar gaan we het niet over hebben, het gaat dus toch allemaal anders.'

En ook voor AT5 is het schakelen. Al sinds jaar en dag zijn we vrijwel de hele dag live op verschillende plekken in de stad. 'Normaal zijn we al druk op zoek naar plekken, naar mooie feesten en mooie mensen die van alles organiseren. Kinderen die hun spul verkopen, maar we moeten het ook overslaan', aldus eindredacteur Alex van Schagen.